Больше подробностей в расследовании отношений Трампа с Россией, которое проводит сенат США, появится через несколько месяцев. Об этом заявил зампредседателя комитета по разведке сенатор Марк Уорнер, член верхней палаты конгресса, пишет «РИА Новости».

«Я не ожидал бы, что у нас будут эти ответы, потому что мы не говорили ни с кем из помощников и партнеров Трампа. Задайте мне этот вопрос через несколько месяцев, и, я думаю, у нас будет больше конкретики», — сообщил он в эфире телеканала CNN.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию в попытке повлиять на итоги выборов в США. В РФ, как и в Белом доме, неоднократно опровергали данные заявления.