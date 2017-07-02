В результате возгорания пассажирского мини-фургона в Пакистане шесть человек погибли и 24 пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на информацию, полученную от спасателей.

Сообщается, что тела погибших перевезены в больницу, трое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за возгорания баллона со сжиженным углеводородным газом, который использовался в качестве источника энергии для машины. Как уточняет агентство, многие транспортные средства оборудованы подобными баллонами. Данный инцидент произошел в городе Мултан.