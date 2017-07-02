Самым дешевым автомобилем назвали китайский хэтчбэк за 369,9 тыс. руб.
Китайский автомобиль Lifan Smily был назван самым дешевым, пишет ФАН со ссылкой на «Российскую газету». Его стоимость не изменилась за полгода и составила 369,9 тыс. рублей. Данные автомобили не пользуются большой популярностью в России, за пять месяцев этого года было поставлено на учет лишь 33 Lifan Smily в России. За аналогичный период 2016 года в РФ было зарегистрировано 175 таких автомобилей.
На втором месте в списке самых дешевых машин оказалась Lada Granta за 389,9 тыс. рублей, на третьем — Lada Priora за 399,9 тыс. рублей, на четвертом — Lada Granta за 414,9 тыс. рублей.
Замыкает рейтинг самых дешевых автомобилей седан Datsun on-DO, стоимость которого составляет 436 тыс. рублей.