Китайский автомобиль Lifan Smily был назван самым дешевым, пишет ФАН со ссылкой на «Российскую газету». Его стоимость не изменилась за полгода и составила 369,9 тыс. рублей. Данные автомобили не пользуются большой популярностью в России, за пять месяцев этого года было поставлено на учет лишь 33 Lifan Smily в России. За аналогичный период 2016 года в РФ было зарегистрировано 175 таких автомобилей.

На втором месте в списке самых дешевых машин оказалась Lada Granta за 389,9 тыс. рублей, на третьем — Lada Priora за 399,9 тыс. рублей, на четвертом — Lada Granta за 414,9 тыс. рублей.

Замыкает рейтинг самых дешевых автомобилей седан Datsun on-DO, стоимость которого составляет 436 тыс. рублей.