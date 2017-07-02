Сборная Португалии по футболу стала обладателем бронзы Кубка конфедераций-2017. В напряженном матче за третье место португальцы одолели команду Мексики со счетом 2:1.

Выявить победителя в основное время встречи команды не смогли. Решающий гол в ворота сборной Мексики португальцы отправили только в овертайме.

Матч также не обошелся без курьезов. На 55-й минуте игры защитник португальской команды Луиш Нету открыл счет, отправив мяч в собственные ворота. Исправить ситуацию сборная Португалии смогла только в добавленное ко второму тайму время. На 91-й минуте Пепе сравнял счет. На 104-й минуте матча Адриен Силва решил судьбу встречи, забив второй гол в ворота сборной Мексики.

В финале Кубка конфедераций–2017 встретятся национальные сборные Германии и Чили. Игра состоится в Санкт-Петербурге 2 июля в 19:00.