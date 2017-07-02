Президент США Дональд Трамп выложил в своем микроблоге в Twitter смонтированное видео, на котором избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица. Свой твит Трамп подписал следующим образом: «#FraudNewsCNN, #FNN».

Президент США считает, что телекомпания CNN распространяет «лживые новости».

Как сообщает ТАСС, оригиналом видео является запись передачи WrestleMania 2007 года. В одном из выпусков Трамп нанес несколько ударов главе американской федерации рестлинга WWE Винсу Макмэну за то, что он вмешался в бой рестлеров. Согласно правилам «Битвы миллиардеров» предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо.