Украинского военнослужащего Виталия Маркива, задержанного в Италии по подозрению в убийстве двух журналистов в Донбассе, задержали на основе показаний репортера из Франции. Об этом заявило МВД Украины, пишет «РИА Новости».

«По информации французского журналиста относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов (Андреа Роккелли и Андрея Миронова. — Ред.) прокуратурой города Павия (регион Ломбардия) начато уголовное производство», — говорится в сообщении.

В качестве свидетельства французский репортер предоставил видео.