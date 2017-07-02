Заместитель директора саратовского Театра юного зрителя, заслуженный артист России Илья Володарский скончался во время велопрогулки.

Об этом заявили СМИ в воскресенье, 2 июля.

Володарский, которому шел 52-й год, отправился после обеда на велопрогулку, во время которой ему стало плохо и он умер, не приходя в сознание, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Причина смерти уточняется, возможно, это была остановка сердца, гласит предварительная версия.

Артист сыграл более 60 ролей в родном ТЮЗе и в последние годы ассистировал режиссеру и был заместителем директора театра.