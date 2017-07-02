Два журналиста утонули в горной реке на севере Киргизии, передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций республики.

Уточняется, что в реку упала женщина, затем ей на помощь бросился мужчина, но из-за бурного течения оба утонули.

«Накануне два журналиста упали в реку Беш-Таш (Таласская область, север Киргизии) в одноименном заповеднике. Сначала в воду упала женщина, затем, пытаясь ее спасти, в воду бросился мужчина. Но интенсивное течение горной реки унесло их обоих, они погибли», — рассказали в пресс-службе.

Тела погибших 34-летнего мужчины и 38-летней женщины обнаружили и вытащили из воды местные жители.

«Тела были переданы работникам скорой медицинской помощи», — уточнил представитель министерства.