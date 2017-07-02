Уголовное дело по факту ДТП в Татарстане, в котором погибли 14 человек, передано в следственный департамент МВД России. Об этом агенству ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ и передано по указанию заместителя министра внутренних дел Российской Федерации генерал-майора юстиции Александра Романова. Отмечается, что для расследования данного дела создана следственная группа. Ранее сообщалось, что водители обоих транспортных средств задержаны, на данный момент водителя грузовика опрашивают.

Напомним, 2 июля столкнулись автобус и «КамАЗ», буксировавший другой грузовик. В результате ДТП погибли 14 пассажиров автобуса, еще 15 ранены. По предварительным данным, при столкновении с грузовиком у автобуса оторвало переднее колесо, после чего он перевернулся и загорелся. Двери при этом оказались заблокированы.