Стали известны предварительные детали трагедии в Татарстане. При столкновении с тягачом у автобуса оторвало переднее колесо, после чего автобус опрокинулся, и произошло возгорание бензобака. Об этом сообщает телеканал "Россия 24", ссылаясь на заместителя начальника ГУОБДД МВД РФ Сергея Добрякова.

"У автобуса при столкновении с тягачом оторвалось колесо. Конструктивные особенности этого автобуса - у него топливный бак впереди справа. И автобус, когда оторвалось переднее правое колесо, начал опрокидываться. Произошло возгорание", - сказал Добряков в эфире телеканала.

Отмечается, что автобус опрокинулся на правый бок, из-за чего двери были заблокированы. По предварительным данным, после возгорания бензобака огонь распространился по салону за максимально короткое время.