Фигурантка дела о смертельном ДТП на Кутузовском проспекте Юлия Дубовцева, отправленная 1 июля под домашний арест до конца августа, 2 июля покинула свою квартиру. Об этом рассказала консьержка дома, где проживает девушка, сообщает РЕН ТВ.

«Они утром уехали, в 11 часов», — сообщила консьержка.

По предварительной информации, Юлия Дубовцева отправилась на выпускной своего вуза.

В отношении 20-летней девушки возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. В субботу Никулинский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 августа. Ранее тот же суд арестовал владельца автомобиля, студента МГИМО Аркадия Смелова.

По сообщениям ГИБДД, инцидент произошел 26 июня примерно в 1.00 мск. На Кутузовском проспекте произошло столкновение Mercedes и мотоцикла Yamaha под управлением москвича. В результате ДТП молодой человек получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где позднее скончался от телесных повреждений.