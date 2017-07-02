Мужчина расстрелял из автомата Калашникова психиатра в Хорватии на острове Раб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Jutarnji list.

Как выяснилось, убийцей оказался пациент психиатра. Они проживали в одном доме в поселке Барбат.

В воскресенье около 11.00 по московскому времени мужчина 1969 года рождения убил врача очередью из автомата. Жене доктора удалось спастись, она выпрыгнула из окна второго этажа.

Затем стрелявший забаррикадировался в своей квартире и заявил, что приготовил взрывное устройство.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, подозреваемый открыл по ним огонь.

В данный момент место происшествия оцеплено, спецназ извлек тело жертвы. Со стрелявшим ведутся переговоры.