В Ижевске есть 69 квартир, куда жильцов ветхих домов могут переселить уже через месяц. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов телеканалу НТВ.

"Я спрашиваю - у нас денег нет в бюджете. Тогда давайте съедемся в одну квартиру, а им дадим это жилье. И тут, оказывается, у нас есть маневренный фонд, у нас, оказывается, есть неиспользованное имущество. 69 квартир нашли, куда мы можем через месяц - чуть-чуть навести ремонт - переселить", - заявил Бречалов.

Врио главы Удмуртии охарактеризовал барак, на который во время «Прямой линии» пожаловалась жительница города Анастасия президенту РФ, как "не самый ужасный" в Ижевске. Владимир Путин поручил Александру Бречалову переселить 11 семей из аварийных домов до конца года, выделив на это, при необходимости, средства из Резервного фонда.