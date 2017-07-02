Антиглобалисты вышли на улицы германского Гамбурга, где 7–8 июля состоится саммит G20. Митингующие выступают против саммита «Большой двадцатки», протестуют против глобализации и экономической политики, которую проводят руководители стран — участниц саммита.

По данным организаторов, общее число участников акции может достичь в воскресенье 100 тыс. человек. В Гамбург к настоящему моменту съехались представители анархистов, антиглобалистов, противники саммита и представители других течений. Безопасность во время проведения саммита ранее гарантировал бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Самая крупная акция антиглобалистов под названием «G20 not welcome here» состоится 8 июля, она может собрать до 150 тыс. участников.