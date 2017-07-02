Бывший нападающий «Зенита» Халк прилетел в Санкт-Петербург на финальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили, сообщает «Федеральное агентство новостей».

О том, что бразилец вернулся в Северную столицу, болельщики узнали из его Instagram

«Я люблю Санкт-Петербург», — написал Халк в своем аккаунте.

I love this city Saint Petersburg#ConfedCup Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba) Июл 2 2017 в 1:42 PDT

Как сообщают СМИ, экс-игрок «Зенита» прибыл на Кубок конфедераций, чтобы поболеть за сборную Чили, которая сегодня сыграет с командой Германии в финальном матче турнира.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За это время он забил 77 голов. В 2017 году он перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ».