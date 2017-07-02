Власти Украины предлагают создать реестр организаторов, приглашающих в страну артистов из России, которые «нарушают украинский закон». С соответствующим предложением выступил вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.

Об этом политик сообщил в Twitter. Кириленко предполагает, что реестр поможет «за такими деятелями следить особо».

«Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России», – заявил он. Чиновник добавил, что за два дня в страну не были допущены семь российских артистов.

«Может время спросить уже с тех, кто их приглашает так настойчиво на Украину?» – спросил он.

Ранее сотрудники Госпогранслужбы Украины не пустили в страну, в частности, певицу Бьянку, исполнителя Найка Борзова.