Количество погибших в результате взрыва в Дамаске выросло до 13 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местных медиков.

«Число жертв террористических подрывов в Дамаске сегодня утром возросло до 13 человек, 29 ранены», - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в больницы продолжают поступать раненые, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее СМИ сообщали о восьми погибших и 12 раненых.

2 июля в Дамаске на площади Тахрир террорист-смертник, которого преследовали силы безопасности, подорвал заминированный автомобиль. Сирийские силовики сумели предотвратить еще две террористические атаки в промышленной зоне на въезде в столицу.