В Дамаске до 13 человек выросло количество погибших при теракте
Количество погибших в результате взрыва в Дамаске выросло до 13 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местных медиков.
«Число жертв террористических подрывов в Дамаске сегодня утром возросло до 13 человек, 29 ранены», - пояснил собеседник агентства.
По его словам, в больницы продолжают поступать раненые, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее СМИ сообщали о восьми погибших и 12 раненых.
2 июля в Дамаске на площади Тахрир террорист-смертник, которого преследовали силы безопасности, подорвал заминированный автомобиль. Сирийские силовики сумели предотвратить еще две террористические атаки в промышленной зоне на въезде в столицу.