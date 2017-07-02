Участники столкновения автобуса и «Камаза» в Татарстане, в результате которого погибли 14 человек, задержаны.

Об этом в воскресенье, 2 июля сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Водители транспортных средств-участников ДТП в Казани задержаны. В настоящее время одного из участников ДТП… опрашивают следователи Главного следственного управления МВД по республике Татарстан», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Источник добавляет, что опрашиваемый – водитель грузовика.

Напомним, что в воскресенье, 2 июля под Заинском автобус «Неоплан» столкнулся с «Камазом», буксировавшим другой автомобиль. В столкновении погибли 14 пассажиров автобуса, еще 15 получили ранения.