Один человек погиб, шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Лондоне. Об этом сообщает BBC.

По имеющейся информации, трагедия произошла на юге столицы Великобритании, в районе Кройдон. Водитель авто не справился с управлением, из-за чего машина наехала на группу подростков. Пострадавшие госпитализированы. Водитель скрылся, по предварительной информации он получил травму головы.

На данный момент ведется расследование инцидента, сотрудники полиции не считают действия водителя умышленными.