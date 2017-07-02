Египетский суд приговорил к смертной казни 20 человек, причастных к «бойне в Кирдасе» в 2013 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Бойней в Кирдасе» называются беспорядки в 2013 году. После отстранения от власти бывшего президента Мухаммеда Мурси, группировка исламистов напала на полицейский участок в Кирдасе. Погибли 11 офицеров полиции, двое мирных жителей, десятки человек были ранены.

По данном делу проходило более 100 обвиняемых. Большинство из подсудимых были сторонниками исламистской группировки «Братья-мусульмане», деятельность которой запрещена в Египте.