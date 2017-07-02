Страховая компания «СОГАЗ» выплатит компенсации пострадавшим и родственникам погибших в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили в пресс-службе страховщика.

Отмечается, что компания — владелица автобуса была застрахована именно в этой страховой организации.

«АО «СОГАЗ» является страховщиком ответственности «Евразийской корпорации автовокзалов», пассажирский автобус которой попал в ДТП в Татарстане. Страховая выплата в случае смерти в результате ДТП составляет 2,025 млн рублей за каждого погибшего пассажира автобуса», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что выплаты для пострадавших в ДТП будут рассчитываться в зависимости от тяжести травм.

Трагедия произошла в ночь на 2 июля в Заинском районе Татарстана. После столкновения автобуса с КамАЗом погибли 14 человек, 15 пострадали. Всего в пассажирском автобусе находилось 29 человек.