В 2018 году планируется открыть круизное сообщение между Владивостоком, Сахалином и Камчаткой. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Росморпорта Андрей Тарасенко, сообщает ТАСС.

«Круизное сообщение будем развивать. Линия будет открыта между Владивостоком, Корсаковым и Петропавловском-Камчатским», - уточнил он.

По словам его словам, на эту тему будет сделан доклад на ближайшем заседании Госсовета.

Планами об открытии нового круизного сообщения Андрей Тарасенко поделился в рамках награждения лучших членов экипажа круизного лайнера «Князь Владимир» по случаю Дня морского и речного флота.