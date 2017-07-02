Согласно экзит-поллам столичных выборов в Японии, правящая Либерально-демократическая партия значительно уступила партии «Токийцы — превыше всего».

Об этом заявила телекомпания NHK после опроса 44 тыс. избирателей.

Ожидается, что партия, созданная токийским мэром Юрико Коикэ «Токийцы — превыше всего» получит от 48 до 50 из 127 мест в законодательной ассамблее столицы Японии, в то время как ЛДП (в которой состоит премьер-министр Синдзо Абэ) от 13 до 29 мест, сообщает «РИА Новости».

Ранее Юрико Коикэ, вышедшая из ЛДП, стала первой женщиной на посту мэра Токио. У нее сложилась репутация поборника прав жителей столицы.