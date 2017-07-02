Автомобиль врезался в дерево в Новоалександровске Ставропольского края днем в воскресенье, 2 июля. ДТП произошло примерно в 14.00: по данным полиции легковой Nissan ехал на высокой скорости, врезался в дерево, затем отлетел в припаркованный на обочине дороги ВАЗ-2104.

В иномарке находились женщина и четверо мужчин, пять человек погибли на месте ДТП, рассказали в правоохранительных органах. На месте аварии работали сотрудники ДПС, МЧС и медики скорой, пишет «Лента.ру».

В ночь на воскресенье в Татарстане разбился пассажирский автобус, погибли 14 человек.