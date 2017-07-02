Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, сообщается на сайте Кремля.

Согласно новым поправкам дефицит бюджета России снизится до 2,1% ВВП с запланированных ранее 3,2% ВВП.

Поправки предусматривают увеличение расходов госказны на 362 млрд рублей — до 16,603 трлн руб. При этом ожидаемые доходы так же увеличатся на 1,191 трлн руб. –– до 14,679 трлн руб. Соответственно, дефицит снижается на 829 млрд руб. — до 1,924 трлн руб.

Также повышен прогноз на среднегодовую цену на нефть –– вместо $40 за баррель устанавливается $45,6.

Уровень инфляции на 2017 год в законе понижается до 3,8% вместо прогнозируемых ранее 4%.Документ также предполагает увеличение нормативной величины Резервного фонда до 6 трлн 453,3 млрд рублей.

Ранее поправки были одобрены Госдумой и Советом Федерации РФ.