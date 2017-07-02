Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5 Y2» с космодрома Вэньчан прошел неудачно. Об этом 2 июля сообщило агентство Синьхуа.

#BREAKING: China's launch of Long March-5 Y2 carrier rocket fails pic.twitter.com/jDdocroqbo — China Xinhua News (@XHNews) 2 июля 2017 г.

Детали произошедшего уточняются.

«Чанчжэн-5 Y2» - тяжелая ракета-носитель нового поколения. Ее грузоподъемность составляет 25 тонн при выходе на низкую околоземную орбиту и 14 тонн при выходе на переходную геостационарную орбиту. Отмечалось, что новая разработка должна позволить повысить грузоподъемность китайских ракет в открытом космосе в 3,5 раза.