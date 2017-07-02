Трое детей стали жертвами пожара в лагере сирийских беженцев на востоке Ливана. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Как ранее агентству «РИА Новости» сообщил источник в скорой помощи, пожар потушен частично. Известно о трех погибших, пострадавшим оказана медицинская помощь медиками Ливанского Красного креста. Собеседник агентства отметил, что количество погибших и пострадавших может возрасти.

Ранее стало известно, что крупный пожар разгорелся в лагере около населенного пункта Каб-Ильяс на востоке страны. При распространении огня начали взрываться баллоны с газом. Причины возгорания пока неизвестны, спасатели ведут поиск пострадавших.