Криминальный авторитет, прибегавший к услугам пластических хирургов чтобы избежать наказания, был пойман бразильской полицией спустя 30 лет. Об этом сообщает телеканал Sky news.

Луиш Карлуш да Роша, более известный по прозвищу Белая голова, является одним из самых крупных «поставщиков» кокаина в Латинской Америке. Криминальный авторитет был арестован в провинции Сорризу штата Мату-Гросу в Бразилии. В поимке преступника значительно помогли показания его подельника, который ранее тоже был арестован.

По данным телеканала, Белая голова делал пластические операции по изменению внешности в Португалии. Врачи изменили черты его лица, сделав его больше похожим на "обычного бродягу из толпы", который, как отмечает полиция, «жил незаметно, в тени, избегая полицию более 30 лет». Сообщается, что да Роша также сменил имя на Витор Луиш де Мораэш.

По сообщению властей, после сравнения фотографии да Роша и де Мораэша с помощью современного оборудования, сотрудники полиции установили, что это один и тот же человек. Теперь наркобарону грозит более 50 лет тюрьмы.

Белая голова организовал преступную сеть, которая занималась производством кокаина в Боливии, Колумбии и Перу, а также поставляла наркотик в США и Европу. За время своей работы он выручил более 100 миллионов долларов. Банда наркобарона, численностью 150 человек, совершила 24 налета и угнала несколько машин премиум-класса на сумму более 10 миллионов долларов. Помимо воровства преступная группировка занималась угоном самолетов и разбоем фермерских хозяйств.