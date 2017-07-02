Желтый уровень опасности, подразумевающий потенциальную погодную опасность, объявил в Москве на понедельник, 3 июля, Гидрометцентр России.

Причина — сильный ветер, дождь и грозы, которые прогремят в понедельник в российской столице. На сайте Гидрометцентра отмечается, что желтый уровень — третий из пяти уровней опасности. Температура воздуха в Москве прогреется до 17–19 градусов, будет облачно с прояснениями, местами прогремят грозы, а скорость ветра при порывах составит 12–17 м/с.

Тот же уровень опасности объявлен на территориях Рязанской, Тверской, Смоленской и Ярославской областей.

Мощный циклон обрушился на Москву и Центральную Россию днем в пятницу, 30 июня.