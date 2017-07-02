На востоке Лондона загорелся многоквартирный дом, в котором ведутся строительные работы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Daily Mail.

В жилом комплексе, в котором полыхнул огонь, возводится пяти домов, в каждом из которых 19 квартир, стоимость которых составляет миллион фунтов за каждую.

Очевидцы утверждают, что крыша здания охвачена пламенем.

По информации лондонской пожарной бригады, на борьбу с огнем прибыли 12 пожарных машин с 80 пожарными.

В конце июня в пожаре в лондонском высотном доме Grenfell Tower погибли 80 человек.