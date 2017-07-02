Полиция взяла под охрану водителя автобуса, попавшего в ДТП с многочисленными жертвами в Заинском районе Татарстана.

Отмечается, что после столкновения автобуса с «Камазом», водителя автобуса в тяжелом состоянии доставили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ).

«Водитель находится под круглосуточной охраной органов МВД в настоящее время. Охрана осуществлятся на тот случай, если кто-то из родственников погибших захочет разобраться с, по их мнению, виновником. Вина водителя в настоящее врем не установлена», – рассказал журналистам заместитель главврача Республиканской клинической больницы Сергей Кривошапко.

Трагедия произошла , 2 июля, около 00:40 мск в Заинском районе. Автомобиль «Камаз», который тащил на жесткой сцепке грузовой автомобиль МАН, столкнулся с пассажирским автобусом. В результате чего автобус опрокинулся и загорелся. В автобусе находились 29 человек, 14 погибли и еще 15 пострадали. В больнице отметили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По делу о ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В данный момент следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.