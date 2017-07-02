Группа «Аквариум» отметила в Москве свое 45-летие в формате международного мини-фестиваля. Даты, цифры, знаки — реальные, метафорические, фэнтезийные – их столько в летописи «Аквариума», что хватит на комплект занимательных квестов для увлеченных «аквариумистов». Например, можно поиграть с четверкой в начале строки. Пять лет назад поднимались тосты и игрались юбилейные концерты по случаю «4000-летия группы». Теперь ей только 45, и у нее новая версия — «4.0».

В данном составе есть «делегаты» от всех предыдущих «Аквариумов». В хронологическом порядке их нужно представлять так: басист Александр Титов, гитарист Алексей Зубарев, скрипач (а после смерти Бориса Рубекина еще и клавишник) Андрей Суротдинов, флейтист Брайан Финнеган, барабанщик Лиам Брэдли и сын БГ – перкуссионист Глеб Гребенщиков.

Это редчайший (если не исключительный) пример того, как в регулярном (а не на гала-выступлении) составе знаменитой команды играют музыканты из разных периодов ее долгой истории. Впереди — Борис Гребенщиков, в чем-то вроде стильного темного кафтана и с разноцветными фенечками на запястьях. Перед ним — переполненный зал многотысячного столичного клуба Stadium, куда юбилейное действо предусмотрительно переместили из парка Красная Пресня, узнав про надвигающийся на Москву ураган.

К моменту выхода «Аквариума» концерт длился уже несколько часов. После сетов «друзей группы» ирландца Томаса Уэлша со своим бэндом и группы Cotton Mather, вышел знакомый московской публике ирландский фолк-коллектив Flook, в котором еще в середине 1990-х укреплял свою профессиональную репутацию Финнеган. Сейчас он тоже сыграл с Flook все их лучшие «плясовые», попробовал несколько раз обратиться к публике не только на английском, но и на русском, и продолжил играть на флейте уже вместе с «Аквариумом».

Сет-лист любого выступления БГ сотоварищи — тоже своеобразная игра. Объем репертуара группы таков, что можно сыграть в рамках одного тура десятки концертов, в которых не повторится ни одна композиция. А подбор программы для конкретного дня, города, площадки — смотрится неким зашифрованным месседжем Гребенщикова (дабы не произносить лишних слов) и отражением его сегодняшнего настроения. В «Стадиуме» группа исполнила более тридцати вещей, сделав акцент, как показалось, не столько на экскурсе по своим десятилетиям (что привычно для многих юбилейных актов), сколько на контрастной смене эмоций. Вслед за буколической, хмельной безмятежностью Flook Борис Борисович без всяких приветствий встряхнул зал отрезвляющими темами «Назад в Архангельск» и «Слова растамана». После чего произнес: «Ну, вот теперь здравствуйте». Выглядело так, словно строгий учитель вошел в расшалившийся класс. И вспомнилась песня Сергея Галанина «Мы – дети БГ».

«Будешь в Москве — остерегайся говорить о святом…» — продолжил питерский гуру свою проповедь и дополнил ее темой «Господу видней» с красивым аккордеоном Фила Каннингема. Это все были песни нынешнего века, а потом Гребенщиков стал «смягчаться» и чаще оглядываться в прошлое , откуда пришли «Маша и медведь», «Нам всем будет лучше» или «Стучаться в двери травы», которую Борис назвал «одной из первых своих песен, которые мне понравились» и предварил откровением: «Как с вами хорошо! Хочется подарить вам что-нибудь хорошее. А вам лишь бы бухать. А подумать о душе? Хотя, одно другому не мешает».

Новая смена настроенческого вектора последовала с песней «Еще один раз».

— Мы это и петь не собирались, — подчеркнул БГ, — но как-то навеяло.

Вместе с фразой: «Я много лет был в долгу / Мне забыли сказать, что долг заплачен сполна» в зале, не впервые за вечер, установилась удивительная для рок-клуба тишина. Но Гребенщиков опять легко вывел собравшихся из рефлексивного минора. Меняя гитару перед следующей песней, он элегантно схохмил: «Говорят, что на днях на фестивале Гластонбери группа Radiohead десять минут настраивала гитары, а все аплодировали, думая, что это новая песня. Вот культурные люди!».