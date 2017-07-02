Власти Татарстана: в попавшем в ДТП автобусе было не 28, а 29 человек
Автобус, столкнувшийся с грузовиком в Татарстане, вез не 28, а 29 человек.
Об этом заявила пресс-служба президента республики.
Новую цифру озвучил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, который сейчас находится на месте ДТП, сообщает «РИА Новости».
Ранее региональная служба МТС информировала о 28 пассажирах автобуса, следовавшего по маршруту Самара–Ижевск.
Напомним, что в результате столкновения автобуса и КамАЗа под городом Заинском погибли 14 человек, еще 15 получили ранения.