Автобус, столкнувшийся с грузовиком в Татарстане, вез не 28, а 29 человек.

Об этом заявила пресс-служба президента республики.

Новую цифру озвучил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, который сейчас находится на месте ДТП, сообщает «РИА Новости».

Ранее региональная служба МТС информировала о 28 пассажирах автобуса, следовавшего по маршруту Самара–Ижевск.

Напомним, что в результате столкновения автобуса и КамАЗа под городом Заинском погибли 14 человек, еще 15 получили ранения.