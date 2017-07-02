Автомобиль Audi A3 въехал в группу подростков в Лондоне, инцидент произошел на юге столицы Великобритании.

По данным местной прессы, погибла девочка-подросток, ей было 16 лет, сообщает телеканал «360». Всего на месте ДТП находились семеро тинейджеров. Несколько пострадавших экстренно госпитализированы в лечебные учреждения, виновник аварии с места происшествия уехал.

Водитель, как показало предварительное расследование, не справился с управлением автомобилем. Полиция Лондона ориентирована на розыск подозреваемого, предположительно, мужчина получил травму головы. Версия теракта не рассматривается, так как свидетели наезда слышали звук «визжащих тормозов».