Министерство обороны Великобритании выделит более £3,7 млрд на строительство трех сторожевых кораблей, заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.

«Благодаря увеличению оборонного бюджета и плана финансирования техоснащения на сумму £178 млрд программа строительства кораблей типа 26 принесет большую финансовую прибыль Шотландии и всей Великобритании», — сказал Фэллон.

Он отметил, что новые корабли займутся обеспечением защиты новых британских авианосцев и ядерных сил страны.

«Эти корабли мирового класса будут защищать силы ядерного сдерживания нашей страны и новые авианосцы Королевских ВВС, первый из которых, «Королева Елизавета», недавно впервые вышел в море», — добавил министр.

Строительство кораблей планируется до 2035 года и позволит занять более 1,7 тыс. шотландских и британских специалистов.