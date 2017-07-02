В результате взрыва на площади Тахрир в Дамаске погибли 18 человек, ранения получили десятки потерпевших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Среди погибших — семь полицейских, есть еще несколько неопознанных тел.

Ранее стало известно, что террорист-смертник, которого преследовали силы безопасности, на площади Тахрир подорвал заминированный автомобиль.

Сирийские силовики сумели предотвратить еще две террористические атаки в промышленной зоне на въезде в столицу. Оба боевика были уничтожены.

Всего власти обнаружили три заминированных автомобиля, два из которых были уничтожены на западе Дамаска.