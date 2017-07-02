Неизвестный бросил гранату во двор частного дома родителей ликвидированного боевика Магомеда Бекбузарова в Ингушетии.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы в воскресенье, 2 июля.

«Сегодня ночью во двор частного домовладения в Малгобеке неизвестный забросил гранату. В результате взрыва никто не пострадал», — цитирует сообщение ТАСС.

Утверждается, что за несколько минут до взрыва во дворе дома играли дети. Сейчас на месте работают эксперты-криминалисты, идет следствие.

Полиция считает, что это сделали родственники кого-то из убитых бандой, в которую входил Бекбузаров.