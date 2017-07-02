Более 10 военнослужащих ВСУ дезертировали в Донбассе за неделю, эти случае зафиксировали в народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Как сообщил в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко, солдаты сбежали из 14-й и 53-й бригад ВСУ.

«В 14-й и 53-й бригадах ВСУ на текущей неделе выявлено более 10 фактов самовольного оставления пунктов дислокации украинскими военными», — приводит слова Марочко «РИА Новости».

В связи с частыми случаями нарушения воинской дисциплины в ВСУ в подразделения направлены комиссии вышестоящих штабов, добавил он.