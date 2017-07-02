Новый банк развития (НБР) БРИКС принял стратегию развития на ближайшие пять лет, об этом говорится в распространенном организацией документе.

Общая стратегия на 2017–2021 годы определяет то, как НБР будет выполнять свой мандат.

«Самая главная цель в следующие пять лет — на основе имеющегося прогресса, создать из НБР надежного поставщика услуг по сотрудничеству в области развития и финансового посредника, который надежно защищает ресурсы, вложенные акционерами и инвесторами», — сказано в документе.

Также отмечается, что около двух третей финансовых обязательств банка будут связаны с финансированием транспортных, энергетических и телекоммуникационных проектов. При этом не исключается возможность расширения стран — членов НБР.

Документ был одобрен советом управляющих банка 30 июня.

Новый банк развития был создан странами БРИКС в 2014 году для устойчивого развития стран-участниц организации и других развивающихся государств . В текущем году банк рассчитывает принять более 15 проектов на сумму $2,5–3 млрд. Штаб-квартира организации располагается в Шанхае.