Найденные в Дамаске фрагменты противотанковой ракеты TOW американского производства доказывают, что западные государства поставляют оружие террористическим группировкам. Об этом заявил политический эксперт из Сирии Слейман Халиль.

"Найденные фрагменты снарядов с серийными номерами в районе Аль-Каббас подтверждает наличие у террористов противотанковых ракет американского производства TOW. Проведя расследование, есть вероятность отследить пути поставок тяжелого вооружения террористам, что в принципе может стать неопровержимым доказательством взаимодействия между террористами и американскими военными», - цитирует агентство сирийского эксперта.

Ранее агентство «РИА Новости» сообщало, что у российской стороны есть неопровержимые доказательства применения террористами в Сирии иностранного вооружения и боеприпасов. Отмечается, что на данный момент на месте, где были обнаружены фрагменты, боевые действия ведет радикальная группировка "Фейлак ар-Рахман", которая является союзником «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), и там нет «подразделений так называемой "Свободной сирийской армии" или других "умеренных оппозиционеров"».

"Значит в руках террористов оказалось вооружение, поставленное ранее США той самой "умеренной оппозиции", - заключил эксперт.

Фрагменты противотанковой американской ракеты TOW были найдены в восточном пригороде Дамаска специалистами российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.