В трех районах Новгородской области дорожники и спасатели восстанавливают поврежденные в результате ливневых дождей участки трасс. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Вторые сутки продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Любытинском, Крестецком и Окуловском районах», — говорится в сообщении.

Специалисты восстановили проезд на автодороге Любытино–Разгон–Луково. Также была восстановлена насыпь моста на автодороге Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи.

По данным представителей пресс-службы, частично открыт проезд на автодороге Окуловка–Любытино. Работы на этом участке планируется закончить во второй половине воскресенья. Продолжается восстановление автодороги Любытино–Неболчи. Отсыпана автодорога Крестцы–Окуловка–Боровичи, между деревнями Луково и Ручьи.