95 лет Пьеру Кардену
Карьеру Пьер Карден начинал как театральный художник
В 24 года он работал на Dior, а в 28 лет — открыл свой собственный Дом моды. На фото: показ зимней коллекции в 1955 году в Париже
Карден — первый кутюрье, который пошел навстречу широкому кругу потребителей и снизил цены на свои работы. На фото: показ коллекции в Париже в 1981 году
Пьер Карден запатентовал множество дизайнерских изобретений, касающихся не только одежды, но также аксессуаров, мебели, предметов интерьера. На фото: показ весенне-летней коллекции 1989 года
Дизайнер вместе с моделями во время показа летней коллекции 1985 года
Кардена считают дизайнером-футуристом. По словам кутюрье, больше всего он любит создавать наряды для «мира завтрашнего дня». На фото: показ коллекции в 2016 году в Москве
В июне 1991 года состоялся показ коллекции модельера на Красной площади в Москве
Показ в честь 70-летия творческой деятельности дизайнера в 2016 году в Париже
Модели демонстрируют дождевики, созданные Пьером Карденом, в Берлине в 1969 году
В 1971 году Карден увидел балет «Кармен-сюита», главную партию в котором исполняла Майя Плисецкая. С тех пор прима стала музой модельера, и он лично создал костюмы для десятков балетных и театральных постановок. На фото: Майя Плисецкая выступает в роли манекенщицы, демонстрируя новую коллекцию Пьера Кардена
Пьер Карден и его модели на Красной площади в Москве в 1989 году