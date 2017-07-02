В 1971 году Карден увидел балет «Кармен-сюита», главную партию в котором исполняла Майя Плисецкая. С тех пор прима стала музой модельера, и он лично создал костюмы для десятков балетных и театральных постановок. На фото: Майя Плисецкая выступает в роли манекенщицы, демонстрируя новую коллекцию Пьера Кардена