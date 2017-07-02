Украинские военные в ходе артобстрела территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выпустили 160 мин и снарядов.

Об этом СМИ заявило оперативное командование ДНР.

«На донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 61 мину калибром 120 мм. На мариупольском направлении... противник выпустил 36 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 12 танковых снарядов, 35 мин калибром 120 мм и 14 мин калибром 82 мм. На горловском направлении... три мины калибром 82 мм», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что применялось и стрелковое оружие.

Ранее на встрече в Минске контактная группа по Украине договорилась о перемирии на время сбора урожая — с 24 июня по 31 августа, но и это соглашение не выполняется.

Напомним, что в конфликте в Донбассе погибли более 10 тыс. человек. Причиной вооруженных действий на востоке Украины стала попытка Киева подчинить самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР. В свою очередь, Донецк и Луганск отказывается признавать итоги госпереворота, который произошел на Украине в 2014 году и заявляют о выходе из состава страны.