Тегеран планирует потратить около $300 млн на развитие и укрепление ракетной программы. Об этом заявил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди.

«Порядка $300 млн были выделены на развитие ракетной программы, в то время как такая же сумма направлена спецподразделению корпуса стражей исламской республики «Кодс», при отсутствии которых террористы уже правили бы в Дамаске и Багдаде», — цитирует Боруджерди иранское агентство «Мехр».

Политик отметил, что идти на такие меры иранское правительство вынуждает необходимость противодействия США, которые, по его словам, поддерживают террористов.

«Учитывая то, что американцы и их союзники в регионе поддерживают такие террористические группировки, как «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (организации запрещены в РФ), становится очевидно, что наши враги хотят вновь оказать на нас давление», — сказал Боруджерди.

При этом он подчеркнул, что Иран будет продолжать бороться с террористами и теми, кто им помогает.