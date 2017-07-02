Северный вестибюль станции метро «Щелковская» закрыт полицией
Северный вестибюль станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закрыт по требованию полиции. Об этом сказано в микроблоге столичной подземки в соцсети Twitter.
«13.50. Станция «Щелковская». Северный вестибюль закрыт по требованию полиции. Вход и выход — через южный вестибюль», — сказано в сообщении.
13:50 Станция Щёлковская. Северный вестибюль закрыт по требованию полиции. Вход и выход — через южный вестибюль— Московское метро (@MetroOperativno) 2 июля 2017 г.