Северный вестибюль станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закрыт по требованию полиции. Об этом сказано в микроблоге столичной подземки в соцсети Twitter.

«13.50. Станция «Щелковская». Северный вестибюль закрыт по требованию полиции. Вход и выход — через южный вестибюль», — сказано в сообщении.