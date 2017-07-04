Одной из главных форм современных информационных войн стало распространение заведомо искаженных сведений о чужих намерениях. Ничего нового, конечно, в этом нет. Миф о «российской угрозе» весьма помог в свое время странам Балтии существенно опередить, например, многие балканские государства с присоединением к Евросоюзу и НАТО. Это так понравилось, что на фоне событий на Украине опять немедленно заговорили о том, что следующей мишенью России станет, конечно же, именно Прибалтика. А на самой Украине этот же миф стал, можно сказать, государствообразующим, и Киев свою карательную операцию против восставшего Донбасса пафосно называет «противостоянием российской агрессии».

При этом тот факт, что эта «агрессия» столь мощного врага почему-то не дошла до Киева или Львова, объясняется не отсутствием такого намерения у России (как и отсутствием агрессии как таковой), а героизмом и мужеством защитников Украины. В 2008 году примерно так же в Грузии объясняли, почему российская армия (а вот там она реально была) не пошла на Тбилиси — конечно же, потому, что испугалась грузинских войск. А так она просто мечтала захватить столицу «свободной Грузии». Как сейчас мечтает занять Киев, Ригу, Таллинн, Вильнюс, Варшаву, далее везде. Зачем ей это, что делать потом с захваченными территориями и народами — об этом никто не говорит. Но ведь это и не важно, не так ли?

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, например, утверждает, что санкции «помогли предотвратить другие действия россиян. Они помогли защитить Мариуполь от нападения». То есть к героическим ВСУ еще и добавились героические санкции Запада.

Кстати, рассматриваемый конгрессом США законопроект о новых санкциях против России также называется, ни много ни мало, актом «О противодействии российской агрессии 2017». Хотя, казалось бы, ну кому в России в голову придет совершать агрессию против США? Но вот нет — и тут агрессия. Как отмечают авторы закона, он был задуман как ответ на «вмешательство» России в ход президентских выборов в Штатах, «невыполнение» Москвой Минских соглашений по Украине, а также «незаконное присоединение» Крыма и признание Южной Осетии и Абхазии. Вмешательство в выборы не доказано, невыполнения Москвой соглашений, в которых она не является стороной, не может быть по определению, Крым выбрал свою судьбу сам, а Южную Осетию и Абхазию мы признали только после реальной грузинской агрессии, которую почему-то «не заметили» в США. Но это, конечно, не смущает борцов с «российской агрессией».

Когда над восточной Украиной был сбит Boeing MH17, США и ЕС немедленно ввели самые жесткие санкции против ключевых секторов российской экономики. Но результатов расследования нет до сих пор! Впрочем, здравый смысл и западные санкции, похоже, в принципе рядом не живут. Кстати, исследования санкций показывают, что в 66% случаев они не достигают поставленных целей и в 79% случаев не препятствуют военным действиям. И чем дольше действуют санкции, тем меньше шансов, что они приведут к изменению политики.

Еще один пример «фейковой» информации о «намерениях» — когда на днях Белый дом сообщил о том, что Дамаск якобы готовит новую химическую атаку против «повстанцев». Зато теперь, понятное дело, утверждают, что окрик подействовал и президент Башар Асад «передумал».

Усилиями всех этих чисто оруэлловских по своему духу заявлений и документов мы живем сегодня в условиях какой-то вывернутой наизнанку реальности. Когда тотальную информационную травлю называют борьбой с пропагандой. Наращивание мощи и без того самого сильного военного альянса — ответом на агрессию. Санкции — реакцией.

Следуя этой логике, сами санкции можно считать актом экономической агрессии против России, финансово-технологическим шантажом Запада, у которого может быть только одна цель: нанести максимальный урон нашей стране. Ибо понятно, что выполнение Минских соглашений от нее зависит намного меньше, чем от Киева, крымский вопрос закрыт, а Россия менять свое поведение в чем-то еще не собирается. Но тем не менее «санкционеры» продолжают твердить о том, что их санкции от чего-то там удерживают Россию и вот-вот подействуют. «Решающим» называли то 2016-й, то 2017 год, теперь, видимо, им станет следующий.

На днях пять членовпалаты представителей США от Демократической партии опубликовали напыщенную статью в журнале «Тайм», в которой, как обычно, приписали России очередные намерения атаковать ценности и институты демократии во всем мире. При этом авторы невольно выдали собственную модель действий США, приписывая именно России «тактики «серой зоны», предполагающие действия ниже порога открытого конфликта и конкретного ответа», которые, мол, «становятся настоящим испытанием для нашей способности распознавать их и нейтрализовывать, прежде чем становится слишком поздно».

Ведь это и есть логика США, с которой они действуют повсеместно, включая Украину: именно действия ниже порога открытого конфликта и конкретного ответа. Вы же не сможете объявить войну в ответ на подогревание протестов, финансирование оппозиции, информационное давление. А любые запреты и ограничения такого вмешательства легко объявить «атакой на демократию». Притом что подобные действия вполне сравнимы по масштабу ущерба и по своей природе с коррупцией: и там, и здесь действия в чужом интересе, но в данном случае еще и в интересах другого государства. Однако против коррупции люди выходят протестовать, а вот против поддержки извне нередко эти же самые люди ничего против не имеют.

В декабре 2014 года Дж. Фридман, глава американской частной аналитической компании Stratfor, называемой иногда «теневым ЦРУ», в интервью российским СМИ сказал: США в определенный момент начали серьезно волноваться по поводу потенциала России и ее намерений на Ближнем Востоке. После того как Москва провела блестящую дипломатическую «операцию», позволившую решить сложнейшую проблему химического оружия Дамаска, «США сочли это попыткой России нанести им вред. Именно в этом контексте стоит рассматривать события на Украине… США в сложившейся ситуации посмотрели на Россию и подумали, чего она хочет меньше всего — нестабильности на Украине… Многие в Вашингтоне решили, что русские — это проблема… Не вступать же с ними в противостояние на Ближнем Востоке. Лучше отвлечь их внимание на другую проблему в другом регионе… Понятно, что всё на деле сложнее, но причинно-следственная связь такая». Цинично, но вполне откровенно. Вот вам и вся «революция достоинства», вот и весь «стихийный протест».

Единственный способ бороться с «перевернутым миром» — утверждать реальный. В ответ на рассуждения о «намерениях России» разъяснять настоящие мотивы и цели нашей внешней политики. Демагогии об «атаке на ценности и на свободу» противопоставлять правду о подлинной геополитической подоплеке действий самого Запада и т.п. Задача непростая, но выполнимая. Дорогу осилит идущий.

Автор — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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