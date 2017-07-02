Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и замглавы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари обсудили переговоры по сирийскому урегулированию. Их встреча прошла в Тегеране, передает «Федеральное агентство новостей».

Стороны обсудили документы, которые обсуждают в Астане страны — гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция).

Фомин и Ансори рассмотрели необходимые меры, которые должны быть приняты по итогам нового раунда переговоров 4 июля в Астане.