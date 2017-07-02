Воспитательница Евгения Чудновец выдвинула свою кандидатуру в губернаторы Свердловской области от Интернациональной партии России. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее она заявляла о своем намерении стать губернатором данного региона, однако не знала, как партия ее могла бы поддержать. Выборы главы Свердловской области состоятся в сентябре.

Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы по статье «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» за то, что сделала в соцсети репост видеоролика с издевательствами над обнаженным ребенком, который был снят в детском лагере в Катайске Курганской области. Курганский областной суд отменил обвинительный приговор Евгении Чудновец, 6 марта девушка вышла на свободу.