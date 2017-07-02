По предварительной информации, погибшим в ДТП в Татарстане детям было 1 год и 14 лет. Об этом сообщила агентству «РИА Новости» помощник руководителя регионального следственного управления СКР Эльвира Газизова.

На данный момент из автобуса извлечены тела 14 погибших. По данным минздрава региона, 15 человек пострадали, 12 из них госпитализированы в больницу в Набережных Челнах и медсанчасть города Альметьевска.

Ночью автобус, следовавший по маршруту Самара–Ижевск, столкнулся с грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке «КамАЗом». ДТП произошло неподалеку от Заинска. По информации ГУ МЧС РФ, в автобусе находились 28 человек. В результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.