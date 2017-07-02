Турция и оппозиционная Свободная сирийская армия завершили подготовку к новой операции на северо-западе Сирии, сообщила газета Sabah.

По данным издания, в операции примут участие не менее 20 тыс. человек. Наступательные действия будут проходить в сирийском районе Африн, который находится под контролем курдских сил самообороны. Анкара считает сирийских курдов террористической организацией, имеющей отношение к запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана»(РПК).

Главными целями операции обозначены захват города Тель Рифат и авиабазы Минак.

Отмечается, что власти Турции ведут переговоры с Москвой в связи с началом операции в Сирии. Предполагается, что наступательные действия продлятся 70 дней, и в них задействуют авиацию.